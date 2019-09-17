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الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:40 م
الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك الجايه المصرية بأمريكا
كتب أمين صالح

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أطلقت مجموعة نيوإيجيبت من أبناء الجالية المصرية بأمريكا هاشتاج #نثق في الرئيس فى رسالة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الجالية المصرية في نيويورك للدولة المصرية قبل زيارة الرئيس المرتقبة للأمم المتحدة، وذلك في ظل تفاعل المصريين بالخارج مع كل ما يحدث في مصر.

 

من جانبه، أكد الدكتور جبر الديب عضو المجلس الاستشاري للنادي الدولي لشباب مصر بنيويورك أحد أعضاء مجموعة نيو ايجيبت فى تصريحات صحفية اليوم، أن الهاشتاج الجديد سيكون مصحوبا بعدد من الفيديوهات تدعم الفكرة وأن السوشيال ميديا ستكون المنفذ الرئيسي للتعبير عن دعم الرئيس.

 

جدير بالذكر، أن هناك زيارة قريبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لنيويورك لإلقاء كلمته أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أواخر شهر سبتمبرالجارى، الذى يحمل ذكريات كبيرة للجالية المصرية بنيويورك، حيث كانت الجالية المصرية بنيويورك أول جالية استقبلت الرئيس في أول زيارة خارجية له لنيويورك منذ أعوام وكان لدعم الجالية المصرية هناك أكبر الأثر فى تثبيت الدولة المصرية خارجيا بعد فترة من التوترات.

 


الرئيس السيسى

زيارة السيسى لامريكا

زيارة السيسي لنيويورك

اليوم السابع بلس

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