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البنتاجون يكشف هوية الجندى الأمريكى الـ17 الذى يُقتل فى أفغانستان خلال 2019

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:16 م
البنتاجون يكشف هوية الجندى الأمريكى الـ17 الذى يُقتل فى أفغانستان خلال 2019 أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الثلاثاء، عن هوية الجندى الأمريكى الذى قُتل فى أفغانستان، أمس الاثنين.

وأشار البنتاجون فى بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن الضابط جيريمى دبليو جريفين البالغ من العمر 40 عاما من مدينة جرينبرير قد قُتل، أمس الاثنين، جراء إطلاق نار من أسلحة صغيرة عندما اشتبكت وحدته فى عمليات قتالية بإقليم وارداك الأفغانى.

وأوضح البنتاجون أن جريفين كان يخدم فى اللواء الثالث بفريق القوات الخاصة الأول بقاعدة لويس ماكورد الجوية المشتركة فى واشنطن، والتى ترسل جنودا لدعم عملية "حارس الحرية" التى تعد جزء من عملية "الدعم الحازم" التى يقودها حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى أفغانستان.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل جريفين، قيد التحقيق حاليا من قبل قوات الناتو، وهو الجندى الأمريكي الـ17 الذى يلقى حتفه فى أفغانستان خلال 2019، موضحة أن معدل مقتل الجنود الأمريكيين فى أفغانستان هو الأعلى فى 5 سنوات وذلك بعد مقتل جنديين فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وأضافت الصحيفة أن معدل مقتل القوات الأفغانية والمدنيين خلال 2019 أعلى بكثير من ذلك حيث يبلغ المئات، مشيرة إلى أن خلال سبتمبر الجاري أيضا أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن تفجير انتحارى فى كابول راح ضحيته جندى أمريكى وآخر رومانى و10 مدنيين.


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