سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمدينة ميت غمر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:03 م
البدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمدينة ميت غمر اللواء طارق الباز رئيس مركز ومدينة ميت غمر يتابع توصيل الغاز للمنازل
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء طارق الباز رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال البدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى الرئيسية بقطاع رقم 5 بمنطقة الأمام الشافعى أمام مسجد الروضة بمدينة ميت غمر، بحضور محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعلى يحيى، تنفيذ شبكات، وبهاء شادى مهندس موقع، والمهندس أحمد كند مهندس تنفيذى شبكات والمهندس السيد حسين، ومهندس تنفيذى موقع وعلى زيادة رئيس قسم الأملاك وأحمد حجازى مدير التخطيط والمتابعة

يذكر بأنه أعلن مركز رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بدء توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوحدات السكنية بمدينتى ميت غمر، وزفتى منذ شهر يناير من العام الحالى، وأنه جارى التوصيل تباعا لجميع الوحدات بأسبقية التعاقد، وناشدة المواطنين بسرعة التوجه لفرع الشركة بمدينة ميت غمر، للتعاقد بمبلغ 30 جنيهًا شهريًا، على مدار 7 سنوات دون مقدم أو رسوم.

 

 


الدقهلية

توصيل الغاز الطبيعي

مركز ميت غمر

الغاز الطبيعى بالمنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية:تحويل مركز طب الأسرة بميت الفرماوى لمستشفى يعد إهدار للمال العام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:52 م

محافظ الدقهلية: إيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوى التجارية وإحالته للتحقيق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:16 م

محافظ الدقهلية يعنف مديرة مدرسة: كيف تتركوها مهجورة ونحن فى أمس الحاجة لفصل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:13 م

محافظ الدقهلية: اعادة هيكلة وتطوير العمل بالديوان العام لمحافظة الدقهلية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:57 م

محافظ الدقهلية: الكشف على 1414 فى قافلة طبية مجانية بكفر يوسف بشربين

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة