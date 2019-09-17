البدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمدينة ميت غمر

الدقهلية - شريف الديب

تابع اللواء طارق الباز رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال البدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى الرئيسية بقطاع رقم 5 بمنطقة الأمام الشافعى أمام مسجد الروضة بمدينة ميت غمر، بحضور محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعلى يحيى، تنفيذ شبكات، وبهاء شادى مهندس موقع، والمهندس أحمد كند مهندس تنفيذى شبكات والمهندس السيد حسين، ومهندس تنفيذى موقع وعلى زيادة رئيس قسم الأملاك وأحمد حجازى مدير التخطيط والمتابعة

يذكر بأنه أعلن مركز رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بدء توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوحدات السكنية بمدينتى ميت غمر، وزفتى منذ شهر يناير من العام الحالى، وأنه جارى التوصيل تباعا لجميع الوحدات بأسبقية التعاقد، وناشدة المواطنين بسرعة التوجه لفرع الشركة بمدينة ميت غمر، للتعاقد بمبلغ 30 جنيهًا شهريًا، على مدار 7 سنوات دون مقدم أو رسوم.