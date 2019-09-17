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البحث عن طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بالسلام

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:23 م
البحث عن طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بالسلام بلاعة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سقط طفل داخل بالوعة صرف صحى فى منطقة السلام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لانتشاله.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط طفل فى بالوعة صرف صحى بالسلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتكثف من جهودها لانتشاله.
 
 
 
 
 

 


مباحث القاهرة

انتشال طفل

بلاعة

السلام

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