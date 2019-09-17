الرئيسية حوادث البحث عن طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بالسلام الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:23 م بلاعة - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سقط طفل داخل بالوعة صرف صحى فى منطقة السلام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لانتشاله. وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط طفل فى بالوعة صرف صحى بالسلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتكثف من جهودها لانتشاله. مباحث القاهرة انتشال طفل بلاعة السلام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إنقاذ عاملى صرف صحى بعد سقوطهما فى بلاعة بالغردقة الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:46 ص سقوط غطاء بلاعة بداخلها يهدد حياة المارة فى قرية منية سلمنت بالشرقية الثلاثاء، 27 يونيو 2017 06:17 م مصرع عاملين بالصرف الصحى إثر سقوطهما داخل بلاعة فى البحيرة الأحد، 11 مارس 2012 01:09 م أب ينقذ طفله بعد سقوطه بإحدى البلاعات بالمطار الثلاثاء، 09 أغسطس 2011 01:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا "الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان 1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج" فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء "ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات المزيد من Trending Plus
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