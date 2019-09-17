البحث عن طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بالسلام

سقط طفل داخل بالوعة صرف صحى فى منطقة السلام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لانتشاله.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط طفل فى بالوعة صرف صحى بالسلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتكثف من جهودها لانتشاله.