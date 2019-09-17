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البابا تواضروس يدعو الشباب للاشتراك بمعسكر كنيسة الفجالة لخدمة الفقراء.. فيديو

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:44 ص
البابا تواضروس يدعو الشباب للاشتراك بمعسكر كنيسة الفجالة لخدمة الفقراء.. فيديو قداسة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام

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تستعد كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، لبدء فعاليات معسكر العمل السنوى فى دورته السادس عشر، بمشاركة 400 من شعب الكنيسة، حيث يقام تحت شعار "افتح يدك لأخيك المسكين".
 
يخدم المعسكر هذا العام حوالى 5 آلاف أسرة فى محافظات مختلفة، حيث من المقرر أن يجهز المشاركون حوالى 4 آلاف  كرتونة مواد غذائية و120 سرير و350 طبلية و3 آلاف قطعة ملابس، و600 شنطة مستلزمات عناية شخصية للأطفال.
 
وتلقى فكرة معسكر العمل السنوى، اهتمامًا كبيرًا من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أكثر من 16 عامًا، كما يحرص قداسته على توجيه رسالة خاصة للتشجيع على المشاركة فى هذه الخدمة، مؤكدًا أن الشباب سوف يصنعون أسرة للفقراء وكراتين طعام داعيًا الجميع للمشاركة.
 
كما يحرص الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة على تشجيع شعب الكنيسة للمشاركة فى المعسكر.
 

معسكر الفجالة

البابا تواضروس

الكنيسة

شباب الكنيسة

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