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الاستخبارات العراقية: القبض على قيادى إرهابى ومعاونه فى الأنبار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:01 م
الاستخبارات العراقية: القبض على قيادى إرهابى ومعاونه فى الأنبار القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادى إرهابى ومعاونه فى محافظة الأنبار.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه فى عملية استخباراتية نوعية، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10، بالتعاون مع استخبارات الفوج الثانى لواء 40، القبض على المسؤول الشرعى لمنطقة الرشاد ومعاونه، بعد نصب كمين محكم لهما فى الكرمة بالأنبار".

وأضافت أن المقبوض عليهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيرا إلى أن المسؤول الشرعى المذكور لديه 3 أبناء تم قتلهم من قِبل القوات الأمنية العراقية أثناء معارك تحرير الأنبار.

 


العراق

الانبار

الاستخبارات العراقيه

الامن العراقى

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