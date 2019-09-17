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الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 م
الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ.ش.أ

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مع الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية فى إندونيسيا، علاقات الصداقة والتعاون الثنائى وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية فى البلدين فى مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.  


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