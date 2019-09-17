سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: زيارة وفود العالم لمجمع الأديان بعثت رسالة تعايش تؤكدها وثيقة القاهرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:13 م
الأوقاف: زيارة وفود العالم لمجمع الأديان بعثت رسالة تعايش تؤكدها وثيقة القاهرة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زارت وفود الوسطية ضيوف مؤتمر مصر لبناء الدول الذى نظمته وزارة الأوقاف فى دورة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثين مجمع الأديان بمصر القديمة والقلعة.

وقالت وزارة الأوقاف على لسان متحدثها الرسمى الشيخ جابر طايع، زيارة وفود العالم لمجمع الأديان بعثت رسالة تعايش تؤكدها وثيقة القاهرة للمواطنة الشاملة.

وأضاف طايع لـ "اليوم السابع"، أن مصر تتباهى بتنوعها وتعايشها وتؤكد أن المواطنة الشاملة تؤصل للمساواة المطلقة بين المصليين جميعا والعدل ومراعاة الحقوق والواجبات.

وشهدت رحلة الوفود التى ضمن 150 ضيف أجنبى وعربى بينهم علماء ومفتين، مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، والمعبد اليهودى، وكنيسة المغارة، والقلعة، ونزلت الوفود إلى مغارة العائلة المقدسة.

واستمعت الوفود لشرح حول المزارات بمسجد عمرو والكنائس والمعبد اليهودى والقلعة، الذى تضمن سرد تاريخ التسامح فى مصر.

من جانبه أبدى مهند خورشيد رئيس الوفد الألمانى، إعجابه بحالة التسامح والمحبة وحرص الدولة على التباهى بالتنوع الدينى والحفاظ عليه.

وأضاف خورشيد خلال الزيارة، أن حالة الأمن والاستقرار فى الشوارع، تعكس مدى الأمن والأمان فى مصر وهى حالة فريدة لا توجد إلا فى مصر.

وقال موسى كالومبو عضو بوفد الكونجو الديموقراطية ومدير مكتب المفتى، أنه سعيد بمعرفة ومشاهدة كل هذه الآثار والتنوع الثقافى.

وأضاف كالومبو، أنه سياتى لزيارة هذه الأماكن مرة أخرى ومرات إذا ما تيسر له الأمر وجاء إلى مصر مرة أخرى لكى يشاهد عظمة التاريخ.

وقال بدر إسماعيل عضو دار الافتاء اللبنانية أنه شاهد اليوم أجمل اثار العالم، والتى لم يكن يعرف عنها شيئ مؤكدة انه سيواصل زيارة أماكن أخرى.

وقال اسماعيل لابد لهذه الاثار العظيمة ان تاخذ حقها فى الترويج كى يرى العالم عظمتها.

قال خالد إسماعيل مفتى عكار بلبنان، إنه سيزور شارع المعز ومنطقة الحسين وخان الخليلى لمشاهدة الاثار التى سمع عنها.

وأضاف مفتى عكار، إن اثار مصر تحكى عن نفسها، وتدلل على عظمة بناتها وشعبها المعطاء الذى يحبه اللبنانيين ما جعل مفتى الجمهورئة الشيخ عبد اللطيف دريان يحرص على تلبية الدعوة حبا لمصر وازهرها وقادتها وشعبها وتراثها.

وقال الشيخ أحمد تميم، مفتى أوكرانيا أنه مقتنع بالقاهرة ويعتبرها قبلته العلمية والدينية والثقافية والتى لا يمكن الاستغناء عنها.

واضاف تميم، مصر بتعايشها تغلبت على التطرف وفساد الجماعات وها هو مؤتمر الأوقاف ومطالعة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية تحتصن بعضها البعض لتؤكد للدنيا انها نبراس التعايس والوسطية.

قال الشيخ سليم علوان، امين الفتوى باستراليا، ان التعايش فى مصر مذاقه حلو الكل معا فى مواجهة الأزمات.

وأضاف علوان، مصر تاج على رؤوس الوسطيين، وأزهرها هو قبلتنا ودائما نراقب قراراتها وردود أفعالها ولا نستغنى عنها ابدا.

 


وزارة الاوقاف

مؤتمر بناء الدول

الاثار القبطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق مؤتمر فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية من القاهرة.. وزير الأوقاف: لا نخترع دينا جديدا والجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية عن الدين.. رئيس الشئون الإسلامية الإماراتى: مصر قدوة للدولة المدنية الحديثة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:49 م

وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية حتى عن الدين نفسه

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:45 ص

وزير الأوقاف: قوة الدولة قوة للدين والأفراد وتأييد الحاكم مطلب شرعى لبقاء الدول

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:36 ص

وزير الأوقاف من الشرقية: أصبحنا بلد الـ100 ألف مأذنة وليس ألف فقط

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو.. وتغريم المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو.. وتغريم المتأخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة