الأوقاف: تكليف أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالإشراف على اللجان العلمية

قررت وزارة الأوقاف تكليف الدكتور أحمد عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى بلغ سن التقاعد، بالإشراف العام على جميع الأعمال واللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسيقيم المجلس والوزارة حفل تكريم لعطائه المتميز بمناسبة بلوغه سن التقاعد، مع استمرار الإفادة من خبراته على النحو المشار إليه.

وقالت الأوقاف، إن القرار جاء تقديرًا لتاريخه المشرّف، وإخلاصه وتفانيه طوال عمله أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وحرصًا على الاستفادة بخبراته، بعدما بلغ سن التقاعد الرسمى فى 14 سبتمبر 2019.