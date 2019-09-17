سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: 38 قتيلا حصيلة معارك مجموعتين مسلحتين بأفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:32 م
الأمم المتحدة: 38 قتيلا حصيلة معارك مجموعتين مسلحتين بأفريقيا الوسطى جماعات مسلحة - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، فى بيان، أن حصيلة المعارك التى اندلعت السبت الماضى بين مجموعتين مسلحتين فى أقصى الشمال الشرقى من أفريقيا الوسطى بلغت 38 قتيلا.
 
وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الثلاثاء، أن المواجهات اندلعت بين عناصر من الجبهة الشعبية من أجل النهضة فى أفريقيا الوسطى وعناصر من حركة تحرير أفريقيا الوسطى من أجل العدالة الذين تقاتلوا بالفعل فى مطلع سبتمبر الجارى فى "بيراو" وهى بلدة بالقرب من الحدود مع السودان والذين كانوا موقعين على اتفاقية سلام مع الحكومة.
 
وأفاد التقرير الأممى، بأن 32 فردا من الجبهة الشعبية من أجل النهضة فى أفريقيا الوسطى قتلوا خلال هذه المعارك، بينما خسرت حركة تحرير أفريقيا الوسطى من أجل العدالة 6 من عناصرها، كما أصيب 17 من رجال الميليشيا وجندى من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).
 
يذكر أن مينوسكا والاتحاد الأفريقى، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، أدانوا فى بيان الانتهاكات الصارخة لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة فى 6 فبراير الماضي.
 
يشار إلى أن، الحرب مزقت أفريقيا الوسطى وأجبرت نحو ربع سكانها البالغ تعدادهم 4.7 مليون نسمة على الفرار من منازلهم.
 

الامم المتحده

افريقيا الوسطى

افريقيا

مجموعات مسلحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة