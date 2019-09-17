الأمم المتحدة: 38 قتيلا حصيلة معارك مجموعتين مسلحتين بأفريقيا الوسطى

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، فى بيان، أن حصيلة المعارك التى اندلعت السبت الماضى بين مجموعتين مسلحتين فى أقصى الشمال الشرقى من أفريقيا الوسطى بلغت 38 قتيلا.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الثلاثاء، أن المواجهات اندلعت بين عناصر من الجبهة الشعبية من أجل النهضة فى أفريقيا الوسطى وعناصر من حركة تحرير أفريقيا الوسطى من أجل العدالة الذين تقاتلوا بالفعل فى مطلع سبتمبر الجارى فى "بيراو" وهى بلدة بالقرب من الحدود مع السودان والذين كانوا موقعين على اتفاقية سلام مع الحكومة.

وأفاد التقرير الأممى، بأن 32 فردا من الجبهة الشعبية من أجل النهضة فى أفريقيا الوسطى قتلوا خلال هذه المعارك، بينما خسرت حركة تحرير أفريقيا الوسطى من أجل العدالة 6 من عناصرها، كما أصيب 17 من رجال الميليشيا وجندى من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

يذكر أن مينوسكا والاتحاد الأفريقى، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، أدانوا فى بيان الانتهاكات الصارخة لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة فى 6 فبراير الماضي.

يشار إلى أن، الحرب مزقت أفريقيا الوسطى وأجبرت نحو ربع سكانها البالغ تعدادهم 4.7 مليون نسمة على الفرار من منازلهم.