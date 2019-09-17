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الأمم المتحدة: منظمات الإغاثة فى أوكرانيا بحاجة لتمويل 52 مليون دولار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:52 م
الأمم المتحدة: منظمات الإغاثة فى أوكرانيا بحاجة لتمويل 52 مليون دولار رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى
جنيف (أ ش أ)

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قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا، إن منظمات الإغاثة الإنسانية فى أوكرانيا بحاجة عاجلة إلى تمويل بقيمة 52 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات فى أوكرانيا خلال فصل الشتاء، وذلك فى غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف "ليركا" - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى الدعم الإنسانى خلال فصل الشتاء، خاصة وأن أوضاع المواطنين هناك ستصبح أشد قسوة مما هى عليها اليوم، سوف تصل درجات الحرارة إلى 15 و20 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح أن حملة التمويل تلك تأتى فى الوقت الذى لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لأوكرانيا، والتى تم إطلاقها بداية العام الجارى وتتطلب 162 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الأموال بشكل عاجل، فالأمر يستغرق وقتًا للقيام بالمناقصات والمشتريات والتسليم وما إلى ذلك من إمدادات الإغاثة.

وأشار إلى أن الوضع اليوم حرج بالنسبة لآلاف المدنيين فى شرق أوكرانيا، موضحًا أن التمويل المطلوب سيسمح لنحو 80 ألف شخص بالحصول على الرعاية الصحية من خلال فريق طبى متنقل أو من خلال منحهم نقودًا للنقل إلى المرافق الصحية، خاصة وأنهم يضطرون للسفر لمسافات طويلة فى ظل تكبد مرافق الرعاية الصحية الأولية القريبة لأضرار بسبب القتال.

وأكد المتحدث أهمية منع انخفاض مستويات استهلاك الغذاء خاصة مع توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافى المطلوب سيوجه إلى الحماية والتى تتطلب حوالى 16 مليون دولار، حيث أنه لم يتم تمويل سوى 20% منها، منوهًا بأنها ستخصص للتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا، خاصة وأن حوالى مليونى شخص يعيشون فى مناطق ملوثة بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات.

 


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