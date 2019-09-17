الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن "خطأ الحرب الأهلية"

نيويورك (أ ش أ)

قدمت الأمم المتحدة اعتذارا لأسبانيا بعد أن نسبت عن طريق الخطأ القصف المدمر لبلدة غيرنيكا عام 1937 للقوات الجمهورية الإسبانية، وفق ما قال المتحدث .

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله "تم إبلاغ الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أن موقع إدارة الهدايا التابع للمنظمة الأممية نسب الفظائع التاريخية فى غيرنيكا، التى جسدها بابلو بيكاسو فى جداريته الشهيرة، إلى جمهورية إسبانيا".

وأضاف "الجمهوريون كانوا الضحايا وليس المرتكبين"، مشيرا الى أن ذلك كان "خطأ مريعا".

وقال إن الموقع الآن متوقف عن العمل بسبب الصيانة، بحيث يمكن إجراء التصحيح اللازم وإجراء "مراجعة لكامل محتويات الموقع الالكتروني".

وكانت طائرات النازيين الألمان والقوات الفاشية الإيطالية قصفت هذه المدينة الصغيرة فى الباسك فى شمال إسبانيا عام 1937 لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.