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الأزهر يعلن أهم الإرشادات للطلاب الوافدين للتقديم الإلكترونى بالجامعة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:54 م
الأزهر يعلن أهم الإرشادات للطلاب الوافدين للتقديم الإلكترونى بالجامعة مشيخة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عدد من الإرشادات الخاصة للطلاب الوافدين للتقديم الإلكترونى، وهى كالتالى: - 

  - يلتحق الطالب الوافد بجامعة الأزهر الشريف (الكليات الشرعية والعربية) إذا كانت الشهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة بشهادة ثانوية البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

- يلتحق الطالب الوافد  بمعاهد الأزهر الشريف إذا كانت الشهادة الإعدادية الحاصل عليها معادلة بشهادة إعدادية البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

- يلتحق الطالب الوافد بجامعة الأزهر الشريف (الكليات العملية والنظرية) إذا كانت الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب الوافد غير معادلة بشهادات الأزهر وتمكنه من الالتحاق بجامعة بلده بشرط وجود ما يفيد ذلك موثق من السفارة والخارجية المصرية.

- الطالب الوافد الغير ناطق باللغة العربية وعمره أقل من ثلاثين سنة ولم يكن حاصل علي شهادات دراسية يلتحق بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية لمدة لاتزيد عن سنتين ثم يلتحق بعد ذلك بالصف الاول الاعدادي أو الثاني الإعدادى أو الثالث الإعدادى، أو الصف الأول الثانوى أو الثانى الثانوى أو الثالث الثانوى بناء على امتحان لتحديد مستواه الدراسى.

- الطالب الوافد الناطق باللغة العربية إذا لم يكن حاصل على شهادات دراسية وعمره أقل من ثلاثين سنة فيتم التحاقه بالصف الأول الإعدادى أو الثانى الإعدادى أو الثالث الإعدادى، أو الصف الأول الثانوى أو الثانى الثانوى أو الثالث الثانوى بناء على امتحان لتحديد مستواه الدراسى.

 بعد إتمام عملية التسجيل يتم إرسال المرفقات الآتية على البريد الإلكترونى  cdeef@alazhar.eg صورة استمارة التسجيل الإلكترونى أو رقم التسجيل على الموقع الإلكترونى.

صورة الإقامة سارية صورة جواز سفر سارية، وموافقة السفارة للدراسة بالأزهر الشريف.

صور من الشهادات العلمية (إن وجدت) موثقة من وزارة الخارجية المصرية.
 


الطلاب الوافدين

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

وزارة الخارجية

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