اصفرار بياض العين علامة على وجود مشاكل خطيرة بالكبد..اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

تحول لون بياض العين إلى الأصفر هو أحد علامات الإصابة بحالة مرضية تسمى "اليرقان" والتى تعرف كثيرا عند الأطفال حديثى الولادة ولكنها قد تظهر أيضا عند البالغين، ولكن فى هذه الحالة يكون السبب خطيرا.

ووفقا لموقع " webmd" تحدث تلك المشكلة تحدث عندما يكون هناك الكثير من مادة كيميائية تسمى البيليروبين في الجسم، وهى مادة صفراء تتشكل عندما تنهار خلايا الدم الحمراء، ويقوم الكبد بترشيح البيليروبين من الدم ويستخدمه في صنع سائل يسمى الصفراء، ينتقل الصفراء عبر أنابيب رقيقة تسمى القنوات الصفراوية للوصول إلى الجهاز الهضمي ثم يخرج من الجسم كنفايات.

ولكن فى حاله وجود الكثير من البيليروبين في الدم أو إذا لم يستطع الكبد التخلص منه بسرعة كافية فإنه يتراكم في الجسم وهو ما يؤدى إلى تحويل بياض العين إلى اللون الأصفر.

هناك عده أسباب اخرى تؤدى إلى الإصابة باليرقان وهى:



التهاب الكبد نتيجة الإصابة بفيروس يصيب خلايا الكبد مثل فيروسات التهاب الكبد A أو B أو C قد تكون العدوى قصيرة الأجل (حادة) أو طويلة الأجل (مزمنة) ، مما يعني أنها تستمر لمدة 6 أشهر على الأقل.

يلحق التهاب الكبد أضرارًا بالكبد حتى لا يتمكن من ترشيح البيليروبين أيضًا.

حصى في المرارة

تشكل هذه المواد الصلبة الشبيهة بالحصاة في المرارة وهي عضو صغير يسكن أسفل الكبد ،وتلك الحصوات هي السبب الأكثر شيوعا لالتهاب القنوات الصفراوية