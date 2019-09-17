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استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزى الأمريكى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:10 ص
استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزى الأمريكى الذهب
رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزى الأمريكى) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1505.6 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، تماسكت عملات الدول المصدرة للنفط، بينما لقى الدولار دعما في الوقت الذي تعززت فيه أسعار النفط بفعل هجمات على منشأتي نفط سعوديتين والتهديد بعمل عسكري في المنطقة، بينما تعرضت الأسهم لضغوط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يبدو أن إيران مسئولة عن الهجمات لكنه شدد على أنه لا يرغب في الحرب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.85 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 937.64 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1605.07 دولار بعدما لامس مستوى قياسيا عند 1626.81 دولار في الجلسة السابقة.


أسعار الذهب

الذهب اليوم

البنك المركزي الأمريكي

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