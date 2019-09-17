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إعمار العقارية تصدر شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار بعائد سنوى 3.87%

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:00 م
إعمار العقارية تصدر شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار بعائد سنوى 3.87% رجل الأعمال محمد العبار
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة إعمار العقارية، عن توقيع الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار ذات عائد سنوى قدره 3.875% تستحق فى 2029، وتم تسليم تلك الشروط النهائية لسلطة دبى للخدمات المالية، وسوق ناسداك دبى لإدراج الشهادات فى الجدول الرسمى لسلطة دبى للخدمات المالية وتداولها على سوق ناسداك دبى.
 
وكانت شركة إعمار العقارية، قد أعلنت عن تكليف كلا من بنك ستاندرد شارترد، كمنسق عالمى منفرد، وبنك دبى الإسلامى كمستشار شريعة إسلامية.
 
وبالإضافة إلى دويتشه بنك وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال، وبنك أبو ظبى الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامى كمدراء للاكتتاب وحافظى السجلات الرئيسين لرتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرى الدخل الثابت فى سنغافورة وهونج كونج ولندن اعتباراً من 6 سبتمبر المقبل.
 
وأضافت الشركة، فى بيان سابق لبورصة دبى، أنه وفقاً لظروف السوق، قد يتبع ذلك عملية طرح صكوك من الدرجة الأولى غير محملة بضمانات بالدولار الأمريكى، وفقاً للائحة S وذلك لمدة 10 سنوات، ضمن برنامجها لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار.
 
 

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