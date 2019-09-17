"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

كتب – حسن رمضان

يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى تختار البنك اللى تتعامل معاه؟"، من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك وغيرها من التسهيلات التى تقدمها البنوك، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، حتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع.