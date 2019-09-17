إزالة 1420 حالة تعد على الطريق فى المنيا.. وتقنين 32 ألف فدان أراض بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة أزالت 1420 حالة تعد على حرم الطريق العام، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والمركبات بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من التكدس والزحام خاصة وقت الذروة.

وأوضح اللواء إيهاب ذهنى رئيس مركز مغاغة، أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة المرافق باستخدام معدات الوحدة المحلية، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحرير 150 محضر إشغال طريق، 3 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص، و21 محضر مرافق عامة.

وكان محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى التابعة لها لتحقيق الانضباط المرورى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، من إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، ضمن حملات الإزالة التى تُجرى على مستوى مراكز المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بعدم التهاون فى أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 2 قيراط و16 سهما، وجاء ذلك بالتعاون مع وحدة حماية الأراضى والإزالات والجهات المعنية بالمركز .

وفى البحيرة، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود لتقنين الأراضى المملوكة للدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على الأراضى الزراعية وأراضى البناء.

وأضاف أنه تم توجيه القيادات التنفيذية بسرعة إنهاء أعمال التقنين والالتزام بضوابط ومحددات التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعى عند التسعير وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين ومنها سداد القيمة الإجمالية والحصول على نسبة تخفيض 10% أو التقسيط على مدار 3 أو 7 سنوات .

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم تحرير 230 عقدا على مساحة 32 ألف فدان أراض زراعية معظمها بوادى النطرون و42 ألف متر أراضى مبانى بمدن ومراكز المحافظة .

وأشار إلى أن إجمالى المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن وصلت إلى 852 مليون جنيه وجارى استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة واستخراج باقى العقود فور سداد المواطنين الذين استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وقاموا بسداد مقدم الثمن .



إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بالمنيا



إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بالمنيا



إزالة 1420 حالة تعدى على الطريق بمركز مغاغة بالمنيا