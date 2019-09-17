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أفضل 5 أنظمة غذائية تخلصك من الإمساك.. منها حمية البحر المتوسط

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:00 ص
أفضل 5 أنظمة غذائية تخلصك من الإمساك.. منها حمية البحر المتوسط نظام غذائى
كتبت فاطمة خليل

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النظام الغذائى الذى تتناوله له تأثير مباشر على عادات الأمعاء من الإمساك والإسهال، مما قد يجعل تجربة اتباع نظام غذائي جديد أمراً يؤثر على صحة أمعائك، فى هذا التقرير نقدم أفضل 5 أنظمة غذائية تخلصك من الإمساك، وفقاً لموقع "تايمز أوف انديا".

 أفضل 5 أنظمة غذائية تخلصك من الإمساك
 

النظام الغذائى النباتى
النظام الغذائى النباتى

حمية البحر الأبيض المتوسط
 

يعد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أحد أفضل الوجبات الغذائية لحركات الأمعاء، حيث يركز هذا النظام الغذائي على تناول الأطعمة من الحبوب الكاملة، والتي تعتبر جيدة بالنسبة لأمعائنا وهضمنا.

النظام الغذائي يشمل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والبقوليات، الألياف من كل هذه الأطعمة تشبه تمرين القوة للعضلات في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى حركات الأمعاء بشكل منتظم وصحي.

 

بايلو دايت
بايلو دايت

حمية "باليو"
 

تؤثر حمية باليو على أمعائك بشكل جيد، فعندما تزيد من استهلاكك من الفواكه والخضار، فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى أمعاء صحية، استمر في شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضراوات غير النشوية لمزيد من تنظيم عملية الهضم.

النظام الغذائى النباتى
 

يمكن أن تكون النظم الغذائية النباتية من نوعين - نظام غذائي محمل بالأطعمة غير المرغوب فيها نباتيًا، والسكر المكرر، والنوع الثانى الحبوب الكاملة وعدد قليل جدًا من الخضار والفواكه، واتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة النباتية الكاملة، وهذا يؤدى لعلاج الإمساك.

دايت الصيام المتقطع
 

إذا كنت تستهلك نظاما غذائيا غنيا بالألياف أثناء الصيام المتقطع، فمن المؤكد أن حركات الأمعاء ستكون منتظمة لديك.

النظام الغذائى الخالى من الجلوتين
 

فى النظام الغذائى الخالى من الجلوتين عندما يتم استبدال الأطعمة المعالجة بأطعمة كاملة مثل الفول والعدس والبطاطس والأرز البني وأكثر من ذلك، فهو أمر جيد لأمعائك والجهاز الهضمى.


دايت

الامساك

علاج الامساك

نظام غذائى لعلاج الامساك

نظام غذائى

رجيم

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