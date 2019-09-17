أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.7515 ريال سعودى

كتبت – سماح حمدى

سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 17-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7515 ريال سعودى.

عملات

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.1328 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2420 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.6510 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2150 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.8316 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3532 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.5668 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3896 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.0347 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.8218 ين ياباني.