أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.7515 ريال سعودى

سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 17-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7515 ريال سعودى.
عملات
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1328 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2420 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.6510 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2150 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.8316 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3532 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.5668 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3896 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.0347 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.8218 ين ياباني.
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