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أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:29 ص
أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء 17-9-2019، بقيمة 5 جنيهات فى أعيرة الذهب المختلفة، وذلك بسبب هبوط سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1497 دولارا.

 

سعر الذهب فى مصر الآن، يسجل 685 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى، ويزداد الطلب عليه فى كافة محافظات الجمهورية.

 

سعر الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 سجل 587 جنيها.

عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5480 جنيها.

أوقية الذهب 1497 دولارا.

وقال فايق ثابت عضو شعبة الذهب، إن الأسواق العالمية تنتظر قرارات البنك المركزى الأمريكى بشأن سعر الفائدة، مضيفا: " نحن فى حالة ترقب لما تسفر عنه اجتماعات المجلس الفيدرالى وإذا حدث خفض للفائدة ربما نشهد زيادة فى أسعار الذهب".

وأوضح ثابت، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الذهب لن تستقر طويلا على أوضاعها الحالية، فشهر أكتوبر المقبل سيشهد وضوح أكثر فى الرؤية بشأن مستقبل المعدن النفيس، وذلك مع الاجتماع المرتقب بين الإدارة الأمريكية والصينية بشأن التصعيد والحرب التجارية.

فى سياق آخر، تشهد مبيعات الذهب فى مصر، حالة من التراجع الملحوظ فى الفترة الأخيرة، مع الزيادات الكبيرة التى يشهدها المعدن النفيس فى مصر، مسجلا أسعار غير مسبوقة فى سوق الصاغة ليكسر حاجز 700 جنيها للجرام

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوت بسيط يتراوح من جنيه إلى جنيهين، فيما تختلف مصنعية الذهب بصورة كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر، إضافة إلى أن شكل المشغولات الذهبية يساهم فى تحديد سعر المصنعية.

 

 


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