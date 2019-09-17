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أرامكو السعودية تعرض درجة نفط خام بديلة على مؤسسة النفط الهندية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:41 ص
أرامكو السعودية تعرض درجة نفط خام بديلة على مؤسسة النفط الهندية أرامكو السعودية
رويترز

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قال مصدر لرويترز اليوم الثلاثاء، إن أرامكو السعودية عرضت على مؤسسة النفط الهندية الخام العربي الثقيل بدلا من الخام العربي الخفيف عقب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن مؤسسة النفط الهندية ستتلقى كامل الكميات المخصصة لها من أرامكو السعودية في سبتمبر وأكتوبر.

لكن المصدر أضاف أن أرامكو قالت إنها ستقدم بعض كميات الخام العربي الثقيل بدلا من مزيج من الخام العربي.

ويشير هذا إلى أن السعودية تعرض الخام الثقيل بدلا من الخفيف إذ أن المزيج العربي يجمع بين الخامين الخفيف والثقيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من مؤسسة النفط الهندية.

 


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مؤسسة النفط الهندية

النفط

السعودية

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