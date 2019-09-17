أخبار 24 ساعة.. الصحة: 15344 خط ساخن جديد لمشروع التأمين الصحى الشامل

نشر "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، وفيما يلى أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة غدًا
موقع التنسيق يغلق خدمات الثانوية العامة 2019
التعليم: 650 طالبا تقدموا لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور وغدا بدء اختبارهم
منظومة التأمين الصحى: المركز الصحى ببورسعيد يخدم 10 آلاف أسرة
الصحة: 15344 خط ساخن جديد لمشروع التأمين الصحى الشامل
التموين: مؤتمر "نابولى - القاهرة" يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين
الزراعة: ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة من60 الى لـ 1050 يوميا
ننشر توصيات المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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