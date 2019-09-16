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5 نصائح لتحسين صحة الدماغ.. منها التواصل مع الأصدقاء

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:00 م
5 نصائح لتحسين صحة الدماغ.. منها التواصل مع الأصدقاء صحة الدماغ - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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صحة الدماغ من أهم الأشياء التى يجب الاهتمام بها من خلال اتباع مجموعة من النصائح، التى تساعد على الوقاية من الأمراض التى تصيب الدماغ، مثل: الزهايمر والخرف، وفقاً لموقع "Health nation".

فيما يلى بعض النصائح التى يوصى بها الأطباء لتحسين صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر والخرف.

تحسين العلاقات الاجتماعية
 

أثبتت الدراسات أن المشاركة النشطة فى المجتمع والتواصل الاجتماعى مع الأصدقاء يقلل من خطر الإصابة بالخرف،  حيث يمكن أن تساعد الروابط العائلية الوثيقة والمشاركة فى الأندية والتطوع والزيارات المنتظمة مع الأصدقاء فى إبقاء الذهن حادًا مع تقدمك فى العمر.

 

 نظام غذائى صحى
 

يمكن اتباع نظام غذائى صحى شامل يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة شائعة، مثل ارتفاع الكوليسترول فى الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، أو مرض السكرى من النوع الثانى، وقد ثبت أن حمية البحر المتوسط ​​تساعد فى تقليل مخاطر كل من هذه الحالات.

 النوم الجيد
 

النوم يساعد على الراحة واستعادة المخ لحيويته ونشاطه، على المدى القصير، عقلك لا يعمل كما ينبغى عندما تكون محرومًا من النوم، وعلى المستوى المزمن، يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أكثر عرضة لفقدان الذاكرة وتقليل الوظيفة الإدراكية.

إذا كنت تعتقد أنك قد تعانى من نوع من اضطرابات النوم، فاستشر الطبيب لمعرفة خيارات علاجك.

 

اتخاذ خطوات لمنع أو إدارة أمراضك
 

تتأثر صحة الدماغ من العديد من المشكلات الصحية التى تمر بها، خاصةً إذا لم يتم علاجها أو عدم التحكم فيها،  بالإضافة إلى اتباع أنماط الأكل الصحى، يمكن أن يساعد تحديد أولويات علاج المرض على الحفاظ على صحة دماغك.

على سبيل المثال، قد يؤدى مرض السكرى من النوع الثانى غير المنضبط إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز فى الدم والتى يمكن أن تلحق الضرر بوظيفة المخ بمرور الوقت، مما يؤدى إلى تسارع التدهور المعرفى.

 

ممارسة الرياضة
 

هناك العديد من الفوائد لممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وصحة دماغك هى واحدة منها، التمارين الرياضية (مثل الكارديو) تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى من النوع الثانى، وتساعدك على النوم بشكل أفضل.


صحة الدماغ

تحسين صحة الدماغ

صحة المخ

تحسين صحة المخ

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