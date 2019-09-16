5 معلومات كشفتها التحقيقات مع أخطر تشكيل عصابى دولى لتهريب الشباب

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن التشكيل العصابى الأبرز فى تهجير الشباب..
1-المتهمون يزورون المستندات لتسفير الشباب لبعض الدول العربية.
2- المتهمون يجبرون الشباب على السباحة من الدول العربية لبعض الدول الأوروبية القريبة منها لدخولها بطريقة غير شرعية.
3- التحقيقات تكشف دخول التأشيرات المضروبة داخل حقائب سفر بداخلها بضائع تجارية عبر ميناء القاهرة الجوى.
4- التشكيل يضم متهمين داخل مصر وأخرين بدول خارجية.
5-قوات الأمن أجهضت رحلة سفر شبابية تضم نحو ألف شخص بتأشيرات مزورة.
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