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5 معلومات عن دورات البورصة المصرية لطلاب جامعة الإسكندرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:38 م
5 معلومات عن دورات البورصة المصرية لطلاب جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تحرص جامعة الإسكندرية على تدريب طلابها فى شتى القطاعات لكى يواكب الخريج سوق العمل ، ومن هذا المنطق وقعت اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية "اليوم السابع" يقدم5معلومات لطلاب جامعة الإسكندرية الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية.
 
 
1- الدورات التدريبية يقدمها مركز التدريب الوظيفى وريادة الأعمال مقره سموحه بالمدينة الجامعية بنين عزبة سعد
 
2-هو برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية .
 
 3- يعرف الطلاب على أساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل  ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.
 
4- المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
 
5- يأتى التعاون من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.
 
 
 
 
 

 


الاسكندريه

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