5 معلومات عن دورات البورصة المصرية لطلاب جامعة الإسكندرية

تحرص جامعة الإسكندرية على تدريب طلابها فى شتى القطاعات لكى يواكب الخريج سوق العمل ، ومن هذا المنطق وقعت اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية "اليوم السابع" يقدم5معلومات لطلاب جامعة الإسكندرية الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية.

1- الدورات التدريبية يقدمها مركز التدريب الوظيفى وريادة الأعمال مقره سموحه بالمدينة الجامعية بنين عزبة سعد

2-هو برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية .

3- يعرف الطلاب على أساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.