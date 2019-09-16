3 عاطلين وراء سرقة مركبات التوك توك بأسلوب المشاجرة فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه، في الحوامدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين يستدرجون الضحايا بحجة توصيلهم، ويفتعلون مشاجرة معهم، ثم يستولون على التوك توك بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.