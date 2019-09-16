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3 جمعيات رجال أعمال تنظم مؤتمرا اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:30 م
3 جمعيات رجال أعمال تنظم مؤتمرا اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت 3 منظمات أعمال وهم جمعية رجال الأعمال المصريين، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن تنظيم مؤتمر اقتصادى بالتعاون بين الثلاث جمعيات بعنوان "مستقبل الاستثمار فى مصر..رؤية مجتمع الأعمال" يوم 23 سبتمبر الجارى.
 
وذلك بهدف استعراض ومناقشة رؤية مجتمع الأعمال المصرى حول آليات عمل القطاع الخاص، ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفائته فى اختراق الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات مع إلقاء الضوء على مقومات استدامة النمو والتطور للمنتج المصرى والنهوض به.
 
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن المؤتمر الاقتصادى لجمعيات رجال الأعمال سيضم 3 جلسات على أن تتولى كل جمعية تنظيم جلسة بالمؤتمر، وتمت دعوة وزارة المالية والاستثمار والصناعة والتجارة للمشاركة بالمؤتمر، وعقده تحت رعايتهم، كما نجحنا فى دعوة مؤسسة موديز لعرض تقرير عن الوضع الاقتصاد فى مصر، باعتبارها منظمة محايدة.
 
ومن جانبه قال محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن تنظيم مؤتمر بين جمعيات رجال الأعمال الثلاثة يهدف إلى مناقشة ملفين الأول مناخ الاستثمار، إذ نطرح تساؤلات عن هل مناخ الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين فى الداخل والخارج مناسب، وهل طارد أم جاذب للاستثمار، الملف الثانى وهو مستقبل الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال طرح تساؤلات عن هل لدينا أدوات وإمكانيات لجذب استثمارات، والتعاون بين القطاع الخاص والدولة فى خلق اقتصاد قوى يعود بالرفاهية والرخاء على الشعب المصرى.
 
وأضاف صبرى، فى مؤتمر صحفى بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، أن المؤتمر سيتناول مناقشات عن هل القطاع الخاص يواكب التطور، هل القطاع الخاص لديه استعداد للتطوير والتنمية، وهل لديه استعداد لمساندة خطط الدولة للتنمية، وهل الدولة لديها نية لمساعدة القطاع الخاص وإعطاء دوره فى التنمية.
 
فيما أكد بسام الشنوانى نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، أن المؤتمر سيناقش الاستثمار فى مصر فى الوقت الحاضر والمستقبل، وهذا موضوع فى غاية الأهمية لأنه يتطلب التعرف على خطط الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى والأهم خطط الدولة لتشجيع مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الجمعية ستركز على الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والفين تك.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

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جمعيات رجال الاعمال

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