الرئيسية أخبار عربية ولى عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:01 م ولى عهد البحرين رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الاثنين إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية. جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض. سلمان بن حمد البحرين باتريوت دونالد ترامب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ملك البحرين يؤكد تضامنه مع السعودية باتصال هاتفى مع الملك سلمان الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:36 م البحرين تدين الاعتداء الآثم على منشأتين نفطيتين بالسعودية الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:28 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت" فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية 1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟ مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023 شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها المزيد من Trending Plus
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