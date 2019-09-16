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ولى عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:01 م
ولى عهد البحرين يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ باتريوت ولى عهد البحرين
رويترز

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 قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الاثنين إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية.
 
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.

سلمان بن حمد

البحرين

باتريوت

دونالد ترامب

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