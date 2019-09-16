وظائف وهمية.. ضبط شخص استولى على أموال شباب بزعم تسفيرهم للخارج

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاشتراكه مع آخر خارج البلاد فى الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مائتان وخمسة عشر ألف جنيه) بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أسفرت التحريات عن الصحة البلاغ وتوصلت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (حاصل على دبلوم ، وآخر عامل " يعمل حالياً بالخارج" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) ، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من الشاكيين على المبالغ المالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج , إلا أنهما لم يلتزما بذلك ، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الأول وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.