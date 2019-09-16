سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية بريطانيا: الهجوم على منشآت النفط السعودية انتهاك للقانون الدولى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:31 ص
وزير خارجية بريطانيا: الهجوم على منشآت النفط السعودية انتهاك للقانون الدولى وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إن الهجوم الذى استهدف منشآت نفطية سعودية خطير وشائن، لكن ثمة حاجة للوقوف على جميع الحقائق بشأن المسؤول عنه قبل الرد عليه.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن الهجوم "انتهاك سافر للقانون الدولى"، مضيفا أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية.

وأضاف "الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول... أريد ان تتكون لدينا صورة واضحة تماما وهو ما سيحدث قريبا".

ومضى يقول "هذا هجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات... إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولى واضح وموحد لأقصى حد عليه".

 

 


بريطانيا

دومينيك راب

وزير الخارجية البريطانى

السعودية

منشأت النفط السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

بخطوات بسيطة.. نصائح لتنظيف الحقيبة المدرسية القديمة

بخطوات بسيطة.. نصائح لتنظيف الحقيبة المدرسية القديمة

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة