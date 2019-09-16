وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: لا صعوبة فى إمداد النفط الخام حاليا

سول(أ ش أ)

عقبت وزارة الصناعة والتجارة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، على الهجوم الذى استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية، وقالت إن وضع إمداد النفط الخام للبلاد لا يواجه صعوبة مباشرة فى الوقت الراهن.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مدير موارد الطاقة بالوزارة جوو يونج جون -فى اجتماع عاجل عقده مع شركات معنية فى مقر مؤسسة التأمين التجارى فى سول- قوله "لا نتوقع أن نواجه صعوبة كبيرة فى استيراد النفط الخام على المدى القصير فى الوقت الراهن، غير أنه من المحتمل تعرضنا للصعوبة حال طالت الأزمة مع إمكانية تغيير أسعار النفط العالمي".

وأضاف جوو أن الوزارة تراقب عن كثب تأثيرات الأزمة على الأسواق المحلية وأسعار المستهلك يوميا لوضع تدابير لازمة بصورة استباقية، حيث ستتعاون الحكومة مع منظمة الطاقة الدولية والمجتمع الدولى للعمل على استقرار سوق النفط العالمي.

يُشار إلى أن كمية النفط الخام التى استوردتها كوريا الجنوبية من المملكة العربية السعودية فى العام الماضى بلغت 29 بالمائة من إجمالى النفط الخام الذى تستورده البلاد.

وترى شركات تكرير النفط الكورية الجنوبية أيضا أنه لن تكون هناك عرقلة كبيرة لكمية النفط الخام المشحونة وجدولتها على المدى القصير.