سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: لا صعوبة فى إمداد النفط الخام حاليا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:41 م
وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: لا صعوبة فى إمداد النفط الخام حاليا رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقبت وزارة الصناعة والتجارة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، على الهجوم الذى استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية، وقالت إن وضع إمداد النفط الخام للبلاد لا يواجه صعوبة مباشرة فى الوقت الراهن.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مدير موارد الطاقة بالوزارة جوو يونج جون -فى اجتماع عاجل عقده مع شركات معنية فى مقر مؤسسة التأمين التجارى فى سول- قوله "لا نتوقع أن نواجه صعوبة كبيرة فى استيراد النفط الخام على المدى القصير فى الوقت الراهن، غير أنه من المحتمل تعرضنا للصعوبة حال طالت الأزمة مع إمكانية تغيير أسعار النفط العالمي".

وأضاف جوو أن الوزارة تراقب عن كثب تأثيرات الأزمة على الأسواق المحلية وأسعار المستهلك يوميا لوضع تدابير لازمة بصورة استباقية، حيث ستتعاون الحكومة مع منظمة الطاقة الدولية والمجتمع الدولى للعمل على استقرار سوق النفط العالمي.

يُشار إلى أن كمية النفط الخام التى استوردتها كوريا الجنوبية من المملكة العربية السعودية فى العام الماضى بلغت 29 بالمائة من إجمالى النفط الخام الذى تستورده البلاد.

وترى شركات تكرير النفط الكورية الجنوبية أيضا أنه لن تكون هناك عرقلة كبيرة لكمية النفط الخام المشحونة وجدولتها على المدى القصير.

 


كوريا الجنوبيه

النفط

اسعار النفط

السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصدر: أرامكو السعودية تستبدل النفط على ناقلة إلى الخام الثقيل من الخفيف

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:50 م

رويترز: أرامكو السعودية تخطر عملاء باستئناف تحميل النفط بعد هجمات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:22 ص

وزير الطاقة الروسى: الهجوم على منشآت أرامكو قد يؤثر على أمن الطاقة العالمى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:24 ص

وزارة النفط الهندية: أرامكو أكدت عدم حدوث أى نقص فى الإمدادات لشركات الهند

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:11 ص

الكرملين: استهداف منشأتى نفط "أرامكو" لا يسهم فى استقرار الأسواق النفطية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة