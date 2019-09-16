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ورشة عمل بجمعية زراعية لقصر ثقافة الحامول احتفالاً بعيد الفلاح بكفر الشيخ

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:18 م
ورشة عمل بجمعية زراعية لقصر ثقافة الحامول احتفالاً بعيد الفلاح بكفر الشيخ عيد الفلاح
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت الجمعية الزراعية بالكفر الشرقى التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ،ورشة رسم عن الفلاح بقصر ثقافة الحامول ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفلاح وما تم تنفيذه من أنشطة ثقافية خاصة بمديرية الثقافة بكفرالشيخ، تحت إشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور جمال الميرغنى،مدير الجمعية الزراعية بالكفر الشرقي،و30 فلاح.

جاء ذلك بحضور عدد من الأطفال والشباب والفتيات والفلاحت والفلاحين من قرية الكفر الشرقى التابعة لمركز الحامول ،بالإضفة لعدد من المهتمين بشأن الفلاح بالمحافظة.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة كفرالشيخ ،تم مناقشة العديد من الموضوعات أهمها دور الفلاح المصرى البارز فى المجتمع لأنه هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وأهمية استخدام الوسائل والطرق الحديثة فى الزراعة والحفاظ على سلامة الرقعة الزراعية والاهتمام بها على أوسع نطاق مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى والمحاصيل ذات الجودة العالية، وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الفلاحين المتميزين فى عملهم.

 

 

 

 

 


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