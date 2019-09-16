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والدة محمد على فى رسالة صوتيه له: "أنت هربان لأن مالكش قيمة هنا" (فيديو)

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:47 م
والدة محمد على فى رسالة صوتيه له: "أنت هربان لأن مالكش قيمة هنا" (فيديو) المقاول الهارب محمد على
كتب محسن البديوى

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عرض عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، رسالة صوتية لوالدة المقاول محمد على، تهاجمه وتطالبه بإعادة حقوقها وحقوق شقيقه "إبراهيم".

وقالت والدة المقاول محمد على فى الرسالة الصوتية: "يارب تكون مبسوط، كدا فى برشلونة بتاعتك دى.. طيب ياعم قبل ما تركب الطيارة وتروح وتأكل وتشرب أعرف إن دعوة من أمك تطيرك.. خليك فاكر إن اى حاجة بتحصلك منى أنا ومن دعوتى عليك".

وواصلت: "كفاية إنك سبت البلد ومشيت وهربت.. أنت هربان، لأنك حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة هنا وسط الناس من اللى بتعمله، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم، وأبعت لأمك حقها عشان ربنا يمكن يغفر لك.. يابنى أعرف إن فيه ربنا اللى يحاسب.. الله يخرب بيتك عندك عيال".

 

 

 


عمرو اديب

محمد على

رساله صوتيه لمحمد على

تسريب لمحمد على

التلفزيون

المقاول

المقاول محمد على

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