سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة لغات بالقاهرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:07 م
ننشر مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة لغات بالقاهرة محمد عطية مدير مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المصروفات المدرسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020.
 
جاءت المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات بالقاهرة، لمرحلة رياض الأطفال 996.35 جنيه، والمرحلة الإبتدائية للصفوف 1 و2 و3 و4، 1081.45 جنيه، للصفوف ال5 و6 ابتدائى 614.15 جنيه، أما المرحلة الإعدادية 717.80 جنيه، والمرحلة الثانوية 800.85 جنيه. 
 
وجاءت المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، وفقا لما أعلنته المديرية لمرحلة رياض الأطفال 1876.55 جنيه، وللصفوف 1 و2 و3 و4 ابتدائى 2274.45 جنيه. 
 
 
IMG-20190916-WA0000
 

IMG-20190916-WA0001
 

 


مصروفات الدراسة

مصروفات المدارس الرسمية

تعليم القاهرة

مصروفات المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم القاهرة والجيزة" تعلنان استعدادهما للعام الدراسى الجديد.. تكريم أبناء الشهداء فى أول يوم دراسة بالجيزة وعرض لإنجازات الدولة بالطابور الصباحى بالقاهرة لغرس روح الانتماء.. والانتهاء من صيانة 8800 مدرسة

الأحد، 08 سبتمبر 2019 01:00 م

تعليم القاهرة يخفض تنسيق الثانوى العام لـ 210 بدلا من 214 درجة

الخميس، 05 سبتمبر 2019 02:50 م

مدير تعليم القاهرة يتفقد استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 01:23 م

تعليم القاهرة يكرم أعضاء منتخب مصر لكرة اليد من طلاب العاصمة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 03:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا فى مونديال الأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا فى مونديال الأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة