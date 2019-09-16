ننشر مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة لغات بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المصروفات المدرسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

جاءت المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات بالقاهرة، لمرحلة رياض الأطفال 996.35 جنيه، والمرحلة الإبتدائية للصفوف 1 و2 و3 و4، 1081.45 جنيه، للصفوف ال5 و6 ابتدائى 614.15 جنيه، أما المرحلة الإعدادية 717.80 جنيه، والمرحلة الثانوية 800.85 جنيه.

وجاءت المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، وفقا لما أعلنته المديرية لمرحلة رياض الأطفال 1876.55 جنيه، وللصفوف 1 و2 و3 و4 ابتدائى 2274.45 جنيه.