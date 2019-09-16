سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الصحفيين: الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:55 م
نقيب الصحفيين: الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز جانب من لقاء الوفد الإعلامى الإمارتى ورؤساء تحرير الصحف المصرية
كتب محمد السيد - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالوفد الإعلامى الإماراتى الذى يزور مقر نقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية. 
 
وتابع ضياء رشوان خلال كلمة له فى اللقاء : " يسعدنا أن نستقبل وفدا من أشقائنا الإماراتيين وخاصة دبي، برئاسة منى غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء". 
 
وتابع ضياء رشوان: "أتحدث عن جائزة الصحافة العربية وعدد كبير من الصحفيين المصريين شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ إنشائها منذ 20 عاما، الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز ".
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (1)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (2)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (3)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (4)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (5)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (6)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (7)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (8)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (9)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (10)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (11)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (12)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (13)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (14)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (15)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (16)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (17)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (18)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (19)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (20)
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (21)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (22)
 
 
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (24)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (25)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (26)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (27)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (28)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (29)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (30)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (31)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (32)
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (33)
 

 

زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (34)
 
 
زيارة الوفد الإعلامى الإماراتى لنقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية (35)
 
 
 
 

 


الوفد الإعلامى الإماراتى

ضياء رشوان

الصحفيين

رؤساء تحرير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا فى مونديال الأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا فى مونديال الأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة