نقيب الصحفيين: الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز

رحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالوفد الإعلامى الإماراتى الذى يزور مقر نقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية.

وتابع ضياء رشوان خلال كلمة له فى اللقاء : " يسعدنا أن نستقبل وفدا من أشقائنا الإماراتيين وخاصة دبي، برئاسة منى غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء".

وتابع ضياء رشوان: "أتحدث عن جائزة الصحافة العربية وعدد كبير من الصحفيين المصريين شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ إنشائها منذ 20 عاما، الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز ".