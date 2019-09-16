موجز اقتصاد اليوم السابع.. مصر تقدمت 11 مركزا فى سرعات الانترنت عالميا

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم الاثنين، ومن بينها تقدم ترتيب مصر عالميا 11 مركز فى قائمة متوسط سرعات الانترنت فا دول العالم، وحجم استثمارات المصرية للاتصالات فا 3 سنوات ليصل إلى 3 مليارات جنيه.

المصرية للاتصالات: مصر تقدمت 11 مركزا فى سرعات الإنترنت عالميا

كشف المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، عن تقدم ترتيب مصر عالميا 11 مركزا فى قائمة متوسط سرعات الإنترنت في دول العالم.

مصانع الدرفلة تنشر بيان خاطئ عن فرض رسوم "البيليت".. ومصدر: مجرد مقترح

قالت مصانع الدرفلة فى بيان لها، إن اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، أصدرت توصياتها بفرض رسوم على واردات البيلت لمدة 3 سنوات، بحيث يتم فرض نسبة 7% علي الواردات خلال السنة الأولى ثم 5 % العام الثانى ثم 3 % لعام الثالث.

البترول: تغطية 65% من احتياجات الصعيد من معمل تكرير أسيوط

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح يمثل توجه عام للدولة بهدف زيادة معدلات نسب النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة البترول تضع على رأس اولوياتها تنفيذ مشروعات بترولية كبرى فى مختلف انشطة صناعة البترول وتطوير البنية الأساسية