سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"من ذاكرة المحكمة" تاجر يتخفى فى زى امرأة ليثأر من قاتل أخيه.. اعرف الحكاية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:00 ص
"من ذاكرة المحكمة" تاجر يتخفى فى زى امرأة ليثأر من قاتل أخيه.. اعرف الحكاية محكمة_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مايو 2012.. شهدت محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم محاولة ارتكاب جريمة قتل متهم داخل المحكمة أخذاً بالثأر، حيث حاول تاجر التنكر فى زى امرأة منتقبة بالاشتراك مع شقيقته لإنهاء حياة قاتل شقيقهما عقب إحضاره من محبسه للمثول أمام محكمة جنح مصر القديمة لتجديد حبسه، وألقى القبض على المتهمين وتمت إحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المقدم عبدالعزيز سليم رئيس مباحث الترحيلات آن ذاك، اشتبه فى المتهمين محمود أسعد المتنكر فى شكل منتقبة، وشقيقته كاميليا ربة منزل المنتقبة، أثناء وقوفهما داخل المحكمة ولاحظ المتهم يقف مع شقيقته دون أن يتحدث معها ولا يرد على حديثها فتوجه لهم لسؤالهما عن سبب تواجدهما فردت شقيقة المتهم، أنهما ينتظران تجديد حبس أحد أقاربهما وبسؤالها، قالت الشقيقة انها مريضة فطلب اثبات شخصيتهما فحاولا الهروب من المحكمة إلا أن الحرس تمكن من السيطرة على الموقف وألقى القبض عليهما، وتبين من التحقيقات أن المتهم المنتقب عليه أحكام فى قضيتى مخدرات وتخفى فى زى نقاب حتى لا يتعرف عليه أحد وخطط مع شقيقته التى انتقبت حتى لا يفتضح أمرهما أخذاً بثأر شقيقهما الذى قتل اثر مشاجرة بينهما.

وأمام نيابة السيدة زينب، أنكر المتهمان أنهما جاءا للانتقام من حسن حمدى سلامة المتهم على ذمة القضية رقم «2300» لسنة 2012 جنح مصر القديمة والمتهم فيها بقتل شقيقهما سيد أسعد محمد بسبب خلافات، وقالا انهما حضرا للمحكمة لمساندة أحد جيرانهما المتهم فى إحدى قضايا مخدرات أثناء تجديد حبسه وأنه تنكر فى زى منتقبة لهروبه من أحكام سابقة ضده.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس المتهمين على ذمة تحريات المباحث بعدما وجهت لهما النيابة تهمة الشروع فى القتل، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

 


من ذاكره المحكمة

محكمة زينهم

محكمه جنوب القاهرة

جرائم القتل

تاجر يتخفى فى زي منتقبه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة