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منظمة المرأة العربية تشارك فى الدورة الرابعة لمنتدى المستثمر العربى العالمى بباريس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:42 ص
منظمة المرأة العربية تشارك فى الدورة الرابعة لمنتدى المستثمر العربى العالمى بباريس الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب

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تُشارك منظمة المرأة العربية فى الدورة الرابعة لمنتدى المستثمر العربي العالمي والذى يُعقد يومي 17 و 18 سبتمبر الجارى، بمقر منظمة اليونيسكو فى العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة رجال الأعمال وكبار المستثمرين العرب من الخليج العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك دول العالم ليكون لهم بصمات تنموية مستدامة ملموسة.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية إن هذا المنتدى يهدف إلى تشجيع التوازن بين الجنسين في مجالات الإستثمار المختلفة، وتعزيز الجهود المتميزة الداعمة للإستدامة والابتكار على مستوى الشركات والأفراد لرفع مستوى التنافسية العربية إلى العالمية، وتوفير بيئة داعمة وصحية لتعزيز قيم الحوار وتبادل الخبرات بين رواد الإستثمار في الوطن العربى.

كما يهدف المنتدى تسليط الضوء على المتميزين في مجالات الإستثمار ومساهماتهم فى تطوير العمل الإقتصادى، وتوفير منصة للتواصل والتعلم ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير في مجالات الإستثمار، بالإضافة إلى تحفيز الإستثمارات الأجنبية وجذبها للوطن العربي.

وتضم جلسات منتدى المستثمر العربي العالمي عدداً من الموضوعات الهامة من بينها: المسؤولية الاجتماعية والتوازن بين الجنسين، وتأثير الإستثمار، والتطبيقات الخضراء، والحوكمة.
 


 

 


المراه العربيه

منظمه المراه العربيه

منتدى المستثمر العربى

باريس

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