ملك إسبانيا يعقد لقاءات مع زعماء الأحزاب للتوافق على مرشح لتشكيل الحكومة

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بدأ ملك إسبانيا الملك فيليب السادس، اليوم الإثنين، عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، فى محاولة للتوافق على مرشح يحصل على دعم البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بهدف الحول دون إجراء انتخابات وطنية للمرة الثانية هذا العام.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، أن الملك التقى بزعماء الأحزاب الصغيرة أولا، وسوف ينهى المحادثات بلقاء مع رئيس الحكومة المؤقت بيدرو سانشيز من الحزب العمالى الاشتراكى.

ويسيطر حزب سانشيز على 123 من أصل 350 مقعدا بالبرلمان، ويعتقد أن سانشيز هو المرشح الأبرز لشغل المنصب إلا أنه لم يحصل على تأييد البرلمان فى يوليو الماضى ولم يتمكن حتى الآن من عقد اتفاق يحصد له المزيد من الدعم.

يذكر أنه إذا لم يحصل أى مرشح على أغلبية برلمانية فسيتم دعوة الناخبين إلى التصويت فى انتخابات جديدة فى نوفمبر المقبل .. وتنتهى مهلة تشكيل الحكومة الجديدة فى 23 من سبتمبر الجاري.