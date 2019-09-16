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مقتل 14 من مسلحى طالبان فى عمليات أمنية بأفغانستان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:58 ص
مقتل 14 من مسلحى طالبان فى عمليات أمنية بأفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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شنت القوات الخاصة الأفغانية عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحى طالبان وتدمير عدة مخابئ للأسلحة فى 3 أقاليم مختلفة.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة فى منطقة أنار داره فى إقليم فراه غرب أفغانستان.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلى طالبان خلال عملية فى منطقة جورزيوان فى إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.

وفى الوقت نفسه، قال المسؤولون إن القوات الخاصة الأفغانية دمرت مخبأ أسلحة آخر فى إقليم جازنى جنوب شرقى أفغانستان.

 


افغانستان

حركه طالبان

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مسلحو طالبان

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