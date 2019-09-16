مقتل مبيض محارة على يد طالب ثانوى لخلافات على سباق الموتوسيكلات بالدقهلية

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز طلخا يفيد بمقتل "خالد الدسوقى محمد إبراهيم، 26 عاما، مبيض محارة، مقيم بكفور العرب بدائرة مركز طلخا.

بانتقال وحدة مباحث مركز طلخا والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وآخر يدعى "صلاح الدين. م. ب. ب"، 18 عاما، طالب ومقيم بذات القرية، قام فيها بتسديد طعنة نافذة فى الصدر اخترقت الغشاء البريتونى بجوار القلب، أودت بحياته، وذلك على خلفية وجود خلافات سابقة بينهما بسبب التسابق بالدراجات البخارية، والمحرر عنها المحضر رقم 12446 جنح مركز طلخا، لسنة 2019.

فى وقت لاحق تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم والآداة المستخدمة فى الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.