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مفتى روسيا الآسيوية : مسلمو روسيا يحترمون مصر البلد الأمين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:41 ص
مفتى روسيا الآسيوية : مسلمو روسيا يحترمون مصر البلد الأمين الشيخ نفيع الله عشيروف مفتى القسم الاسيوى بروسيا
كتب: إسماعيل رفعت

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وصف الشيخ نفيع الله عشيروف مفتى القسم الآسيوى بروسيا، بالبلد الأمين الذى يحبه ويحترمه مسلمى روسيا ويقدرونه.

وأضاف عشيروف، أن مؤتمر الأوقاف المصرية يعد مدرسة علمية لما يقدمه من بحوث قيمة فى مواجهة التطرف وبناء الدول.

وقال على مورينى، مفتى الكونجو الديمقراطية، إن مسلمى الكونجو يمارسون شعائرهم بحرية رغم انهم فى اكبر بلد مسيحى.

وأضاف أنه منذ 3 أشهر حدثت أحداث إرهابية لداعش على حدود أوغندا ، مضيفا أن أهل أوغندا يمارسون شعائر الإسلام الصحيحة ولا يقبلون الإرهاب.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم.


وزارة الاوقاف

مؤتمر فقه بناء الدول

نشر الوسطية

محاربة التطرف

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