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مصدر حكومى: سوريا تشترى 900 ألف طن من القمح المحلى فى الموسم الحالى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:12 ص
مصدر حكومى: سوريا تشترى 900 ألف طن من القمح المحلى فى الموسم الحالى قمح
رويترز

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قال مصدر حكومي اليوم الاثنين إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في سوريا، اشترت 900 ألف طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.

وأضاف المصدر "الشراء يقترب من نهايته حاليا ولدينا نحو 900 ألف طن".

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن محصولي القمح والشعير السوريين تحسنا هذا العام بفضل أمطار مواتية ووضع أمني أفضل في المجمل لكن الأمن الغذائي يظل يمثل تحديا.

وبلغ إنتاج القمح في موسم 2019 مقدار 2.2 مليون طن وفقا للتقديرات، ارتفاعا من أدنى مستوى في 29 عاما عند 1.2 مليون طن في العام الماضي.


المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب

القمح المحلي

القمح

رويترز

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