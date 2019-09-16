"مستثمرى أكتوبر": التوسع فى الموانئ الجافة يخفف أعباء الإجراءات الجمركية للمصانع

كتب: مدحت عادل

أكد محمود برعي، الأمين العام لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة فى المناطق الصناعية من شأنه تخفيف الأعباء عن أصحاب المصانع، وتسهيل إجراءات الاستخلاص الجمركى للبضائع الواردة إلى مواقع الإنتاج أو المنتجات النهائية الموجة للتصدير.

وأضاف برعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر أول مدينة صناعية فى مصر تتضمن ميناء جاف على أرضها ويعود تاريخه إلى ما يقرب من 20 عاما، مشيرا إلى أن الموانئ الجافة تتوافر بها الخدمات المقدمة من الموانئ البحرية، بل أن الموانئ الجافة توفر فرص توصيل الحاويات المستوردة إلى المصانع، وفى المقابل إنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركى لحاويات الصادرات من المصانع إلى التصدير مباشرة.

وتستهدف وزارة النقل التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة والخدمات اللوجستية على مستوى محافظات الوجهين القبلى والبحري، من أجل تخفيف العبء عن الموانئ البحرية ومنع تكدس الحاويات بالموانئ، على أن يتم تفعيل هذه المناطق بواسطة خدمات السكك الحديدية لتعظيم العائد الاقتصادى من خطوط السكك الحديدية من خلال نقل البضائع على مستوى الجمهورية.

وتتوزع خطة وزارة النقل بين عدة مناطق تشمل مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة.