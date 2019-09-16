محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعداد لملتقى التسامح الدينى بكاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمره الأسبوعى للمتابعة والمجموعة الاقتصادية، اليوم، بقاعة بمركز العمليات بمدينة شرم الشيخ، وشدد على الاهتمام بتقنين الأراضى مع استيفاء كافة الإجراءات طبقا للقوانين واللوائح.

كما تم متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والتأكيد على مبدأ الشفافية وعدم الإسراف فى الاعتمادات المالية على أن يتم الاستخدام فى الأغراض المخصصة طبقا للقانون.

وأكد على الاهتمام بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء مستحقات الدولة للحفاظ على المال العام، وتمت مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد ملتقى كاترين للتسامح الدينى، والذى يعقدهذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من كبار المسئولين بالدولة وعدد من سفراء الدول.

وحضر اللقاء اللواء نادر حنفى العشماوى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن ومديرى الادارات والمديريات بالمحافظة.