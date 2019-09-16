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محافظ بنى سويف: الشباب أصحاب دور هام فى توعية المواطنين بالمشروعات القومية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:30 م
محافظ بنى سويف: الشباب أصحاب دور هام فى توعية المواطنين بالمشروعات القومية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن الشباب أصحاب دور هام فى توعية المواطنين وتحقيق التنمية من خلال مشاركتهم الإيجابية فى فعاليات توعوية لزيادة روح الانتماء لدى الطلائع وشباب القرى والعزب والنجوع، وإطلاع المواطنين على ماتم انجازه من مشروعات قومية لم تشهدها البلاد من قبل وانعكاس عوائدها على تحسين مستوى المعيشة، خاصة فى مجالات فرص العمل والبنية التحتية القوية فى القطاعات الحيوية، بالاضافة إلى أهمية دورهم فى مواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة والشائعات المحبطة التى تستهدف النيل من عزيمة الدولة ومواطنيها.

 جاء ذلك خلال لقاءه وعدد من شباب المحافظة بديوان عام المحافظة بكورنيش النيل، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، واللواء عصام العلقامى سكرتير عام المحافظة، ضمن اللقاءات الدورية التى يجريها مع الشباب، حيث تم فتح حوار فى بعض القضايا الهامة التى تهم المجتمع السويفي، والإستماع لمقترحات الشباب لتوفير حلول وبدائل للمشكلات فى بعض القطاعات الحيوية، ومناقشة الخطوات العملية التى تم تنفيذها فى مجالات التنمية وخدمة المجتمع بمشاركة الشباب، وذلك لتقييمها والبناء عليها، ووضع الأليات للتوسع فيها وتعميمها على مستوى المدن والقرى.

وناقش المحافظ مع الشباب أليات الإستفادة من خطة الدولة والفعاليات الوطنية التى يتم تنفيذها فى مجال تمكين الشباب والإستفادة من قدراتهم وحماسهم ووطنيتهم فى تحقيق تقدم الوطن والحفاظ على استقراره، حيث اقترح المحافظ تنفيذ نماذج مصغرة من الفعاليات التى تنفذها الدولة فى هذا المجال والتى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن مشاركتهم فى ترسيخ روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.


محافظ بنى سويف

المشاركه الايجابيه للشباب

توعيه المواطنين

مواجهه الارهاب

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