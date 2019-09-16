محافظ المنوفية يناقش التعاون مع العربية للتصنيع لتطوير منظومة النظافة

المنوفية _محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وفداً من الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أحمد منظور وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لتوريد معدات قطاع تحسين البيئة والنظافة للوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضورسكرتير عام المحافظة، ومدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية ، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة ومدير الادارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالديوان العام.

ورحب محافظ المنوفية بهذا التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات عالية وقدرة فى تنفيذ الأعمال بجودة عالية وتوقيتات محددة بهدف رفع كفاءة قطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة بالمحافظة.

وأعرب وفد الهيئة عن سعادته بحسن الإستقبال وتواجده على أرض المنوفية، مشيراً إلى أن الهيئة تولى اهتماماً كبير بالتعاون مع المحافظة فى العديد من المجالات ومشروعات البنية التحتية، خاصة قطاع تحسين البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة من خلال الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد المحافظ أن قطاع تحسين البيئة يتطلب وضع آليات عمل جديدة تتسم بسرعة التنفيذ لتطويرمنظومة النظافة، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً فى سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات والآلات وصيانة المعدات الموجودة بشكل دورى لظهور المحافظة بالمظهر اللائق والحضارى.