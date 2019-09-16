محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدورى لمجلس الشباب

الفيوم رباب الجالي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمجلس شباب المحافظة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، واللواء أحمد عبدالمنصف رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في القطاعات المختلفة والقضايا الأخرى التي تهم الشارع الفيومي وبحث آليات حلها.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المشكلات المتعلقة بتمهيد وصيانة ورصف الطرق، والانارة والنظافة العامة، ورفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين العامة، وأسلاك الكهرباء المتدلية، والتصالح فى بعض مخالفات المباني وغيرها من المشكلات التى تهم المواطن الفيومي.



ومن جهته أكد محافظ الفيوم على رؤساء المدن، بتكثيف حملات رفع الاشغالات ومنع التكدس والزحام بالطرق والميادين والشوارع الرئيسية والجانبية، لتيسير الحركة المرورية، بالاضافة إلى ترميم وصيانة الطرق الرئيسية والجانبية وردم الحفر والمطبات بكافة الطرق للتيسير على السيارات والمارة.



كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ومسئولي الطرق، لعمل مطبات صناعية مطابقة للمواصفات الهندسية أمام جميع المدارس داخل نطاق المحافظة للحفاظ على سلامة التلاميذ والطلاب، وكذلك عدم وجود صناديق قمامة أو مخلفات أمام جميع المدارس لإظهارها بالمظهر الجمالى اللائق.



وطالب المحافظ جميع أفراد المجتمع بضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة في التعامل مع المشكلات والحفاظ على ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات ورصف طرق وخلافه.



وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى المستوى المأمول، مشيراً إلى أن الارتقاء بكافة الخدمات تأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية.

