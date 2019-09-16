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محافظ الغربية: إزالة 2958 حالة إشغال و1716 إعلان مخالف خلال 15 يوماً

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:47 م
محافظ الغربية: إزالة 2958 حالة إشغال و1716 إعلان مخالف خلال 15 يوماً إزالة إشغالات - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على استمرارية شن الحملات المكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، جاء ذلك في إطار الحرص على توفير السيولة المرورية الكافية وكذا تسهيل حركة المشاة ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.

وشنت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة حملات بصفة يومية لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة من جميع الشوارع ، أسفرت عن إزالة 2958 حالة إشغال و1716 إعلان خلال الفترة من 1– 15/9/2019 تمثلوا في ازالة ( 177 إعلان بمركز سمنود – 109 حالة إشغال و120 إعلان بمركز بسيون - 503 حالة إشغال بحي أول طنطا – 500 حالة إشغال بمركز زفتي – 40إعلان بمركز السنطة – 398 حالة إشغال و340 إعلان بمركز كفر الزيات – 113 حالة اشغال و 298 اعلان بمركز قطور – 15 حالة إشغال بمركز طنطا - 300 حالة إشغال  و68 اعلان بحي ثان المحلة الكبرى - 420 حالة إشغال بحي ثان طنطا – 450 اعلان بمركز المحلة الكبرى -600 حالة اشغال و223 اعلان بحي اول المحلة الكبرى).

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.

 

 

 


محافظ الغربية

اعلانات مخالفة

حملات مرافق

طنطا

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